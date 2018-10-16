Билялетдинов — о Малыхине: «Ак Барс» ни на ком крест не ставит

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги проигранной встречи с финским «Йокеритом» (2:3).



«Я считаю, что игра не совсем сложилась, у нас были свои проблемы, которые не позволили нам сыграть так, как хотелось бы. Соперник здорово играл и в обороне, и в атаке, с хорошим объёмом катания. Счёт был в нашу пользу. К сожалению, не смогли его удержать. Будем готовиться к следующему матчу. В игре в защите были недостатки, которые несвойственны нашей команде.



Не расслабились ли мы после победы над „Сочи“? Против такой команды? Расслабиться? Не знаю.



Не ставлю ли крест на Малыхине? Мы ни на ком крест не ставим», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт казанского клуба.

«Ак Барс» упустил преимущество в концовке и проиграл «Йокериту»