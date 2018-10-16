Макеев: ждём встречи с «Нефтехимиком», отлично знаем Андрея Назарова

Нападающий «Витязя» Алексей Макеев рассказал, за счёт чего сегодня его команде удалось обыграть череповецкую «Северсталь» со счётом 4:1.



«Перед этой игрой у нас была небольшая пауза, в которой мы поработали над большинством. И, как видите, эта работа принесла плоды — сегодня мы забросили все четыре шайбы, имея на площадке на одного игрока больше.



Что ещё сегодня помогло победить? После матча с „Йокеритом“ мы поработали над улучшением игры в обороне, так что и это тоже нам сегодня дало результат. Ожидания от следующих матчей? Мы сыграем с «Нефтехимиком», где работает Андрей Назаров. Прекрасно знаем этого тренера», — сказал Макеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.