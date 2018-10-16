Кагарлицкий: игроки «Динамо» подвели Воробьёва, он создал хороший задел

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий подвёл итоги встречи с минским «Динамо» (3:1).



«За счёт чего победили минское «Динамо»? Терпения в первую очередь. Выждали момент, реализовали его. Андрей Алеексеев с Миксом Индрашисом хорошо разобрались, красивый гол получился, и он принёс нам победу. Бочаров хорошо сыграл сегодня. Было много моментов у минчан, но Ваня оставил нас в игре.



Что изменил в нашей игре Крикунов? Ну это должны вы смотреть со стороны, у нас он ничего кардинально не стал всё менять. Есть несколько моментов. Надеюсь, будем показывать играми, а не только словами. Воробьев сделал хороший задел. Считаю, что мы его подвели своей игрой. Он хороший специалист, хороший тренер, у него все ещё впереди.



Игра нашей тройки? Бывали разные игры, могли больше забивать. Сегодня Шипачёв забил важный, нужный гол. Надеюсь, что и дальше будем забивать не по одному голу, от нас требуют, мы хотим добавлять», — передаёт слова Кагарлицкого корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.