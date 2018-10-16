Дуайер — о серии из семи поражений: важно оставаться позитивными

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал поражение от московского «Динамо» (1:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.



«Была равная игра. К сожалению, она не была такая зрелищная, как хотели бы болельщики. Команды играли очень плотно и не создавали много моментов у ворот друг друга. Важную роль сыграла обрезка во втором периоде, после которой забросил Шипачёв. В третьем периоде тоже совершили результативную ошибку. Эти два момента решили исход матча. Мы очень разочарованы результатом и игрой.



Что делать дальше? Остается работать и улучшать игру во всех компонентах. У нас будет день, чтобы отдохнуть и прийти в себя. Домашняя серия не порадовала нас результатом. Важно оставаться позитивными и не загружать ребят, чтобы те настраивались на следующие игры. Очень важно поддержать ребят и продолжать работать с игроками.



В этом сезоне большую роль играет длинная скамейка. Нам не хватает кого-то на место Бо Беннетта и мы работаем над его заменой. Возможно, скоро мы введём в состав нескольких молодых игроков. Я думаю, что в ближайшем будущем всё получится», — цитирует тренера официальный сайт команды.