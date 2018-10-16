Никитин: у игроков ЦСКА отсутствовало чувство опасности, нас наказали за это

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги встречи с китайским «Куньлунь Ред Стар» (3:4).



«Команду «Куньлунь» — с победой. По нашей игре: я думаю, что у некоторых ребят отсутствовало чувство опасности в хорошем смысле, за это нас и наказали. Снова играли против опытных и квалифицированных хоккеистов. Сражались до конца. Имели момент, но, я думаю, как раз этот небольшой нюанс и не позволил, скажем так, чашу удачи склонить в нашу сторону.



Мы держали в голове игру со СКА? Нет, мы прекрасно понимали силу команды. Мы и когда в Китае играли, игра была непростая. Смотрели видео, готовились и понимали, что против нас будет хорошая команда играть: организованная, квалифицированная. Поэтому далеко мы не смотрим, да это и неправильно. Проиграли по делу. Будем готовиться к следующей.



Молодые игроки? Мы специально дали им три игры сыграть, чтобы не было такого эмоционального всплеска на игре. Здесь впечатление целостное. В принципе что ожидали то и получили. У кого-то больше получилось, у кого-то меньше. Ребятам сейчас после игры сказали, что здесь хороший пример того, что уровень нужно держать каждую игру. На это осознанно шли и проверили всех, кого нужно было», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

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