Тапола: у «Куньлуня» был простой план на игру — максимально осложнить жизнь ЦСКА

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Юсси Тапола подвёл итоги встречи с ЦСКА (4:3).



«У нас был простой план на игру. Мы хотели максимально осложнить сопернику жизнь, и это удалось сделать. Хорошая подготовка, хорошая игра вратаря, естественно. На этой стадии сезона, когда постепенно уже начинает накапливаться усталость, игра всё больше и больше переходит в область психологии. Правильный настрой решает многое. Мы в итоге добились очень хорошей победы для нас.



Надо всё время прогрессировать. Это невозможно без хорошего настроя. Мы должны выносить всё позитивное из тех игр, которые нам удаются. Мы, честно говоря, в Братиславе против «Слована» были не так хороши, как нам хотелось бы. Допустили много ошибок. Ошибки — это тоже те уроки, которые надо извлекать, иначе прогресса не будет. А прогрессировать надо постоянно», — цитирует тренера официальный сайт ЦСКА.