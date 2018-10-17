Форвард «Детройта» Е. Свечников перенёс операцию и пропустит полгода

Нападающий клуба НХЛ «Детройт Ред Уингз» Евгений Свечников пропустит до полугода, информирует официальный сайт команды. Хоккеист вчера, 16 октября, перенёс операцию, связанную с реконструкцией передней крестообразной связки.

В матчах нынешнего регулярного чемпионата Свечников-старший участие не принимал. Всего в НХЛ 21-летний форвард провёл 16 матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «-2». В прошлом сезоне в 57 матчах АХЛ он заработал 23 (7+16) балла за результативность.

Напомним, «Детройт» выбрал Евгения Свечникова на драфте 2015 года в 1-м раунде под общим 19-м номером.

«Детройт Ред Уингз» с двумя очками занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда проиграла шесть матчей подряд на старте сезона.