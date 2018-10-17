«Филадельфия» — «Флорида»: Дадонов забросил вторую шайбу в сезоне

Российский нападающий клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Евгений Дадонов отметился второй заброшенной шайбой в нынешнем сезоне. В выездной встрече с «Филадельфией Флайерз» (идёт третий период, счёт — 5:5) он поразил ворота соперника на 46-й минуте. Ассистентами выступили форвард Трой Брауэр и защитник Богдан Киселевич.

Это четвёртое результативное действие для Дадонова в сезоне. В предыдущих трёх матчах он отметился заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами. Всего в НХЛ на счету россиянина 89 (40+49) очков в 133 матчах.

Видео взятия ворот в исполнении Дадонова доступно для просмотра на официальном сайте НХЛ.

Напомним, в 74 матчах регулярного чемпионата-2017/18 29-летний Дадонов набрал 65 (28+37) очков при показателе полезности «+10».