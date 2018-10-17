Гол Дадонова не спас «Флориду» от поражения по буллитам в матче с «Филадельфией»

Завершился первый матч игрового дня регулярного чемпионата НХЛ – «Филадельфия Флайерз» дома по буллитам обыграла «Флориду Пантерз» со счётом 6:5 (0:1, 5:2, 0:2, 1:0).

Дублями в составе победителей отметились Уэйн Симмондс и Клод Жиру. По две шайбы также записали на свой счёт форварды «Флориды» Александр Барков и Фрэнк Ватрано.

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провёл на льду 21 минуту 20 секунд, нанёс 3 броска и отметился голом. Защитник Богдан Киселевич набрал первое очко в НХЛ, сделав передачу. Максим Мамин очков не набрал.

Российский нападающий Михаил Воробьёв провёл на льду 8 минут 4 секунды, за которые не отметился результативными действиями. Защитник Иван Проворов сыграл 27 минут и 41 секунду, заработав показатель полезности «-2».

В параллельном матче «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал вторую победу в сезоне, по буллитам обыграв «Колорадо Эвеланш» — 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0). Главным героем встречи стал защитник «Рейнджерс» Кевин Шаттенкирк, записавший на свой счёт две передачи и победный буллит. 2 очка (1+1) набрал капитан «Колорадо» Габриэль Ландеског. Российский голкипер гостей Семён Варламов отразил 41 бросок.