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Гол Дадонова не спас «Флориду» от поражения по буллитам в матче с «Филадельфией»

Гол Дадонова не спас «Флориду» от поражения по буллитам в матче с «Филадельфией»
Хоккей / НХЛ

Завершился первый матч игрового дня регулярного чемпионата НХЛ – «Филадельфия Флайерз» дома по буллитам обыграла «Флориду Пантерз» со счётом 6:5 (0:1, 5:2, 0:2, 1:0).

Дублями в составе победителей отметились Уэйн Симмондс и Клод Жиру. По две шайбы также записали на свой счёт форварды «Флориды» Александр Барков и Фрэнк Ватрано.

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провёл на льду 21 минуту 20 секунд, нанёс 3 броска и отметился голом. Защитник Богдан Киселевич набрал первое очко в НХЛ, сделав передачу. Максим Мамин очков не набрал.

Российский нападающий Михаил Воробьёв провёл на льду 8 минут 4 секунды, за которые не отметился результативными действиями. Защитник Иван Проворов сыграл 27 минут и 41 секунду, заработав показатель полезности «-2».

В параллельном матче «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал вторую победу в сезоне, по буллитам обыграв «Колорадо Эвеланш» — 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0). Главным героем встречи стал защитник «Рейнджерс» Кевин Шаттенкирк, записавший на свой счёт две передачи и победный буллит. 2 очка (1+1) набрал капитан «Колорадо» Габриэль Ландеског. Российский голкипер гостей Семён Варламов отразил 41 бросок.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2018, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
6 : 5
0:1, 5:2, 0:2, 0:0, 1:0
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 – Ватрано (Мальгин, Макканн) – 17:58 (5x5), 1:1 – Симмондс (Санхайм, Гудас) – 21:18 (5x5), 2:1 – Уил (Хег, Конечны) – 25:54 (5x5), 3:1 – Жиру – 28:50 (5x5), 3:2 – Ватрано (Макканн, Писик) – 32:31 (5x5), 4:2 – Симмондс (Лотон, Фолин) – 35:29 (5x5), 5:2 – Жиру (Уил, Гостисбер) – 37:03 (5x5), 5:3 – Барков (Хоффман, Яндл) – 37:31 (5x4), 5:4 – Дадонов (Киселевич, Брауэр) – 45:06 (5x5), 5:5 – Барков (Яндл) – 48:07 (5x5), 6:5 – Уил – 65:00 ( ПБ)
НХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2018, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
3 : 2
1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 – Крайдер (Шаттенкирк, Цуккарелло) – 12:07 (5x4), 1:1 – Ландеског (Джост, Бэрри) – 28:13 (5x4), 2:1 – Хейз (Цуккарелло, Шаттенкирк) – 30:53 (5x5), 2:2 – Маккиннон (Ландеског, Рантанен) – 39:47 (5x5), 3:2 – Шаттенкирк – 65:00 ( ПБ)
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