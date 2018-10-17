Хет-трик Джонсона помог «Тампе» обыграть «Каролину», у А. Свечникова «-3»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) в пользу хозяев.

Главным героем встречи стал форвард «Тампы» Тайлер Джонсон, оформивший хет-трик. Две результативные передачи записал на свой счёт защитник хозяев Дэн Джирарди. Голкипер Луи Доминге отразил 38 бросков. Российский нападающий «молний» Никита Кучеров провёл на льду 17 минут 36 секунд и отметился передачей. Михаил Сергачёв очков не набрал.

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 16 минут 43 секунды и не отметился результативными действиями при показателе «-3». Форвард Валентин Зыков набрал первое очко в сезоне, записав на свой счёт результативную передачу.