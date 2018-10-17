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Хет-трик Джонсона помог «Тампе» обыграть «Каролину», у А. Свечникова «-3»

Хет-трик Джонсона помог «Тампе» обыграть «Каролину», у А. Свечникова «-3»
Хоккей / НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) в пользу хозяев.

Главным героем встречи стал форвард «Тампы» Тайлер Джонсон, оформивший хет-трик. Две результативные передачи записал на свой счёт защитник хозяев Дэн Джирарди. Голкипер Луи Доминге отразил 38 бросков. Российский нападающий «молний» Никита Кучеров провёл на льду 17 минут 36 секунд и отметился передачей. Михаил Сергачёв очков не набрал.

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 16 минут 43 секунды и не отметился результативными действиями при показателе «-3». Форвард Валентин Зыков набрал первое очко в сезоне, записав на свой счёт результативную передачу.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2018, среда. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
4 : 2
1:1, 1:1, 2:0
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 – Ферланд (Терявяйнен, Ахо) – 10:25 (5x5), 1:1 – Джонсон (Жозеф, Джирарди) – 12:42 (4x5), 2:1 – Джонсон (Эрни, Миллер) – 26:07 (5x5), 2:2 – Нечас (Фёгеле, Зыков) – 32:48 (5x5), 3:2 – Гурд (Палат) – 47:02 (5x4), 4:2 – Джонсон (Кучеров, Джирарди) – 58:04 (en)
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