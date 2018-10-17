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«Эдмонтон» в овертайме одолел «Виннипег», Макдэвид набрал 4 очка

«Эдмонтон» в овертайме одолел «Виннипег», Макдэвид набрал 4 очка
Хоккей / НХЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» переиграл «Виннипег Джетс». Встреча состоялась в Виннипеге в «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» и завершилась в дополнительное время победой гостей – 5:4 (1:3, 0:1, 3:0, 1:0).

Лидер «нефтяников» Коннор Макдэвид стал главным героем встречи, записав на свой счёт 4 (2+2) балла за результативность. Тремя результативными передачами отметился Райан Ньюджент-Хопкинс. Победную шайбу в овертайме забросил защитник Дарнелл Нурс. Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов набрал первое очко в сезоне, отметившись голевой передачей.

В параллельном матче «Миннесота Уайлд» одержал вторую победу в сезоне, обыграв «Аризону Койотс» — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). Голами в составе победителей отметились Микаэль Гранлунд и Джейсон Цукер.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2018, среда. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
4 : 5
3:1, 1:0, 0:3, 0:1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 – Лаури (Танев) – 04:51 (5x5), 2:0 – Лаури (Перро, Копп) – 07:47 (5x5), 2:1 – Макдэвид (Драйзайтль) – 12:49 (5x4), 3:1 – Шьяро (Элерс, Куликов) – 13:11 (5x5), 4:1 – Шайфли (Лайне, Моррисси) – 21:02 (5x4), 4:2 – Ратти (Макдэвид, Клефбом) – 40:18 (5x5), 4:3 – Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 42:28 (5x4), 4:4 – Пулюярви (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 53:39 (5x5), 4:5 – Нурс (Ньюджент-Хопкинс) – 61:25 (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2018, среда. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
2 : 1
0:1, 1:0, 1:0
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 – Перлини (Истерли, Хиностроза) – 13:12 (5x4), 1:1 – Гранлунд (Сперджен) – 23:40 (5x5), 2:1 – Стаал (Цукер, Сутер) – 46:18 (5x5)
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