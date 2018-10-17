«Эдмонтон» в овертайме одолел «Виннипег», Макдэвид набрал 4 очка

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» переиграл «Виннипег Джетс». Встреча состоялась в Виннипеге в «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» и завершилась в дополнительное время победой гостей – 5:4 (1:3, 0:1, 3:0, 1:0).

Лидер «нефтяников» Коннор Макдэвид стал главным героем встречи, записав на свой счёт 4 (2+2) балла за результативность. Тремя результативными передачами отметился Райан Ньюджент-Хопкинс. Победную шайбу в овертайме забросил защитник Дарнелл Нурс. Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов набрал первое очко в сезоне, отметившись голевой передачей.

В параллельном матче «Миннесота Уайлд» одержал вторую победу в сезоне, обыграв «Аризону Койотс» — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). Голами в составе победителей отметились Микаэль Гранлунд и Джейсон Цукер.