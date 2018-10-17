Е. Свечников — о травме: с нетерпением жду новой проверки на прочность

Травмированный нападающий клуба НХЛ «Детройт Ред Уингз» Евгений Свечников рассказал о своём самочувствии после операции, связанной с реконструкцией передней крестообразной связки. На восстановление 21-летнему хоккеисту понадобится 5-6 месяцев.

«Тяжёлое начало сезона, но я должен принять его таким. С нетерпением жду новой проверки на прочность. Огромное спасибо всем за поддержку, особенно моей семье и друзьям. Буду скучать за партнерами по команде и за игрой, которую люблю», — написал Свечников в своём «инстаграме».

Напомним, «Детройт» выбрал Евгения Свечникова на драфте 2015 года в 1-м раунде под общим 19-м номером.

В матчах нынешнего регулярного чемпионата Свечников-старший участие не принимал. Всего в НХЛ 21-летний форвард провёл 16 матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «-2».