Три очка Карлссона помогли «Вегасу» обыграть «Баффало», у Далина «-2»

«Вегас Голден Найтс» встречался с «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра прошла в Парадайсе на «Ти-Мобайл Арене» и закончилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал нападающий «рыцарей» Вильям Карлссон, который записал на свой счёт 3 (1+2) балла за результативность. Дубль оформил форвард Джонатан Маршессо. Двумя результативными передачами отметился Райлли Смит. Голкипер хозяев Марк-Андре Флёри отразил 26 бросков.

Единственную шайбу в составе «Баффало» забросил Владимир Соботка за 37 секунд до финальной сирены. Защитник гостей Расмус Далин, 1-й номер драфта-2018, не отметился результативными действиями и окончил матч с показателем полезности «-2».