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Три очка Карлссона помогли «Вегасу» обыграть «Баффало», у Далина «-2»

Три очка Карлссона помогли «Вегасу» обыграть «Баффало», у Далина «-2»
Хоккей / НХЛ

«Вегас Голден Найтс» встречался с «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра прошла в Парадайсе на «Ти-Мобайл Арене» и закончилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал нападающий «рыцарей» Вильям Карлссон, который записал на свой счёт 3 (1+2) балла за результативность. Дубль оформил форвард Джонатан Маршессо. Двумя результативными передачами отметился Райлли Смит. Голкипер хозяев Марк-Андре Флёри отразил 26 бросков.

Единственную шайбу в составе «Баффало» забросил Владимир Соботка за 37 секунд до финальной сирены. Защитник гостей Расмус Далин, 1-й номер драфта-2018, не отметился результативными действиями и окончил матч с показателем полезности «-2».

НХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2018, среда. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
4 : 1
1:0, 1:0, 2:1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 – Маршессо (Карлссон, Смит) – 18:59 (5x4), 2:0 – Икин – 22:08 (4x5), 3:0 – Карлссон (Смит) – 50:40 (5x5), 3:1 – Соботка (Окпосо, Маккейб) – 59:23 (6x5), 4:1 – Маршессо (Карлссон) – 59:47 (en)
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