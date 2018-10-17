Коннор Макдэвид установил новый рекорд НХЛ, побив достижение сезона-1986/87

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» переиграл «Виннипег Джетс». Встреча состоялась в Виннипеге в «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» и завершилась в дополнительное время победой гостей – 5:4 (1:3, 0:1, 3:0, 1:0).

Лидер «нефтяников» Коннор Макдэвид стал главным героем встречи, записав на свой счёт 4 (2+2) балла. Без его результативного действия обошлась только голевая комбинация «Ойлерз» в овертайме, таким образом 21-летний канадец поучаствовал в первых девяти заброшенных шайбах команды в сезоне. В этом сезоне на счету капитана «Эдмонтона» четыре гола и пять результативных передач в четырёх матчах.

Это новый рекорд лиги. Прежний принадлежал Адаму Оутсу («Детройт Ред Уингз»), участвовавшему в первых семи голах команды в сезоне-1986/87.