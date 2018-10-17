Марк-Андре Флёри вышел на 10-е место по победам в НХЛ

«Вегас Голден Найтс» встречался с «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра прошла в Парадайсе на «Ти-Мобайл Арене» и закончилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.

Голкипер хозяев Марк-Андре Флёри отразил 26 бросков. Благодаря этой победе Марк-Андре Флёри вышел на 10-е место по выигранным матчам в НХЛ. Канадский вратарь одержал 407-ю победу в лиге и сравнялся с результатом Гленна Холла. Следующей целью для Марка-Андре являются позиции Тони Эспозито — 423 победы.

Рекорд лиги принадлежит Мартину Бродо (691), Патрик Руа (551) занимает второе место, топ-3 замыкает Эд Бельфор (484). Лучшим голкипером НХЛ по победам среди действующих вратарей является Роберто Луонго («Флорида Пантерз», 471).