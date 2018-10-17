Беднар: Варламов показал свой максимум при игре в меньшинстве

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар похвалил российского голкипера Семёна Варламова за удачную игру в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:3 Б).

«Варламов показал свой максимум при игре в меньшинстве. Мы играли в меньшинстве пять или шесть раз, несколько раз соперник совершал проходы, но он быстро реагировал, читал ситуацию. Что касается серии буллитов, то это лотерея», — цитирует Беднара официальный сайт НХЛ.

Голкипер «Колорадо» стал второй звездой матча. Российский вратарь отразил 41 бросок из 43 (13 из них в меньшинстве), но уступил в серии буллитов, не справившись с бросками Матса Цукарелло и Кевина Шаттенкирка. Из пяти своих матчей в сезоне Варламов не проиграл ни одного в основное время – три победы и два поражения за его пределами.