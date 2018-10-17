Хэкстол — об игре Воробьёва: нельзя ждать и надеяться

«Филадельфия Флайерз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги дома по буллитам обыграла «Флориду Пантерз» со счётом 6:5 (0:1, 5:2, 0:2, 1:0).

Российский нападающий «Флайерз» Михаил Воробьёв провёл на льду 8 минут 4 секунды, за которые не отметился результативными действиями. По ходу встречи воспитанник «Салавата Юлаева» был переведён в четвёртое звено.

«Нельзя ждать и надеяться», — прокомментировал игру Воробьёва главный тренер «лётчиков» Дэйв Хекстол.

В этом сезоне Воробьёв сыграл шесть матчей и набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «0». Впервые в сезоне Михаил провёл на льду меньше 10 минут. Ожидается, что игру с «Коламбус Блю Джекетс» Воробьёв проведёт в ложе прессы.