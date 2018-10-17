Задоров: ни за что не поменяю манеру игры, я с шести лет всех дубасил

Российский защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров прокомментировал тот факт, что сезон-2017/18 он закончил на первом месте в НХЛ по количеству проведённых силовых приёмов — 278.

«Я с шести лет всех дубасил, и мне это нравилось. Цифра кажется очень большой, но всё по делу. Дело в том, что я никогда не делаю силовой приём ради приёма. Я вступаю в контакт для того, чтобы забрать шайбу или сделать так, чтобы соперник не бежал в мою сторону. Всё-таки каждый хит, учитывая мой вес, является физической и моральной нагрузкой. Поэтому в следующий раз соперник подумает, а надо ли ему вообще ехать в тот угол, где находится Задоров.

Знаете, я видел слова Уилсона, который сказал, что должен поменять манеру. А я свою не поменяю ни за что. Я сделал в прошлом году 280 силовых приёмов и ни по одному из них мне не позвонили и не сказали, что есть какие-то сомнения. Понимаю, что с моей манерой это может когда-нибудь случиться, но могу сразу сказать: это не специально. Я не грязный игрок. Я — игрок жёсткий.

Я чувствую доверие тренеров, которое мне ещё нужно оправдать. Самое тяжёлое в этой лиге, на мой взгляд, сохранять стабильность. Играть на одном уровне все 82 встречи. Это очень тяжело, потому что бывают разные ситуации — «ног нет», не хватает эмоций. Но при этом нужно играть на своём уровне и не поддаваться этому. Как говорил Никлас Лидстрём, чтобы быть топовым игроком, нужно, чтобы из десяти твоих матчей девять были хорошими и только один более-менее», — цитирует Задорова официальный сайт НХЛ.