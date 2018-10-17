НХЛ объявила лучших игроков дня

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте подвела итоги очередного игрового дня регулярного чемпионата, определив тройку главных звёзд.

Третьей звездой стал голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри одержавший победу в матче с «Баффало Сэйбрз» (4:1). Голкипер хозяев отразил 26 бросков. Благодаря этой победе Марк-Андре вышел на 10-е место по выигранным матчам в НХЛ. Канадский вратарь одержал 407-ю победу в лиге и сравнялся с результатом Гленна Холла. Следующей целью для Марка-Андре являются позиции Тони Эспозито — 423 победы.

Второй звездой признан нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Тайлер Джонсон, оформивший хет-трик в игре с «Каролиной Харрикейнз» (4:2).

Лучшим игроком стал капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, набравший 4 (2+2) очка в поединке с «Виннипег Джетс» (5:4 ОТ) и установивший новый рекорд НХЛ.