Юные уральские хоккеисты устроили массовую драку на льду

Дракой закончился хоккейный матч между командами юниоров в Каменске-Уральском Свердловской области. Массовое побоище началось после того, как один из игроков команды гостей из Курганской области применил на льду силовой приём.

Турнир, на котором каменцы сразились с юными спортсменами из других городов, проходил на «Каменск-Арене». Уже в самом конце матча при счёте 7:0 зауральский игрок применил силовой приём, после чего началась массовая драка.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале ХК «Атом» (смотреть с 28-й минуты).

На видео запечатлена массовая драка, которая длится чуть меньше минуты, а затем хоккеистов разнимают, в том числе выскочившие на лёд родители.

«Если есть какие-то провокации, надо вовремя пресекать, есть скамейка запасных. Я десять лет этим занимаюсь, никогда такому поведению ребят не учил. Беседа со всеми проведена, всю неделю будут кроссы бегать», — цитирует тренера одной из команд Василия Маринко портал URA.ru.