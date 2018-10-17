«Авангард» объявил состав на уральский выезд

«Авангард» отправился на трёхматчевую выездную серию по маршруту Магнитогорск — Челябинск — Уфа, информирует официальный сайт омского клуба.
На выезд омская команда отправилась в следующем составе:
Вратари:
Игорь Бобков, Алексей Мурыгин
Защитники:
Егор Мартынов, Евгений Медведев, Максим Чудинов, Алексей Емелин, Вилле Покка, Коди Франсон, Алексей Бондарев, Максим Минеев.
Нападающие:
Семён Кошелев, Илья Михеев, Александр Пережогин, Кирилл Семёнов, Михаил Фисенко, Ансель Галимов, Артём Манукян, Андрей Стась, Кирилл Петров, Сергей Широков, Денис Зернов, Максим Тальбо, Давид Деарне, Крис Верстиг, Никита Самохвалов, Матвей Заседа.
Александр Яремчук, Максим Березин и Никита Пивцакин находятся в списке травмированных.