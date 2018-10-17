Лауридсен: поведение Якупова выходило за рамки хоккея

Защитник «Йокерита» Оливер Лауридсен прокомментировал победу над «Ак Барсом» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ, а также удаление до конца игры в матче со СКА за драку с Наилем Якуповым.

«У меня повреждение, нижняя часть, несущественное, скоро буду в порядке. Если по игре, то это большая победа для нас, на характере. Нам, конечно, немного повезло с двумя крайними голами, два рикошета, соперник нам помог, думаю, мы всё-таки это заслужили. Это хоккей, бывает всякое. Крутая игра получилась, обе команды, наверное, показали свой лучший хоккей на данный момент. Игра в обе стороны, такой плей-офф-хоккей. Эти два очка дорогого стоят, все знают, как тяжело здесь выиграть.

Что произошло в эпизоде с Якуповым? Неудобный вопрос, но постараюсь выразить своё отношение. Мне показалось, что то, как он себя повёл, выходило за рамки хоккея. Он сперва дискутировал с нашим вратарём до того, как большинство началось. Ну и когда забил и стало 0:3, переборщил с празднованием, как будто какой-то золотой гол забил. Глядя на всё это, я был взвинчен, поэтому сцепился, понимаю дисквалификацию, штраф, несу ответственность», – цитирует Лауридсена «Спорт Бизнес Online».

Видео драки можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

По итогам боя Лауридсен был удалён до конца игры, а впоследствии получил дисквалификацию сроком на один матч. Якупов стал одним из героев встречи в Хельсински, записав на свой счёт два результативных броска.