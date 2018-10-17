Дронов — о сроках возвращения на лёд: реалистичный прогноз — начало зимы

Защитник магнитогорского «Металлурга» Григорий Дронов рассказал о восстановлении после ряда тяжёлых травм.

«Игра с «Ак Барсом»? Воспоминания не из приятных. Скорая ещё по ходу игры доставила в больницу, врачи диагностировали скрытый перелом кости голени. Так вылетели два месяца из моей карьеры. Потом вернулся на лёд, начал понемногу играть, но всё время чувствовал дискомфорт. Тщательный осмотр показал, что помимо перелома был и разрыв связок. Ещё несколько месяцев лечения и восстановления. Так пролетел год.

Слава богу, восстановление идёт хорошо, с опережением графика. Специально закачиваю ногу, много работаю и в зале, и на льду. Есть шансы, что смогу помочь «Магнитке» ещё осенью, но на данном этапе более реалистичный прогноз — всё-таки начало зимы. С одной стороны, потерять год ни одному спортсмену не пожелаешь. С другой, как говорится, всё, что не убивает, делает нас только сильней. Так что настрой позитивный, это самое главное», — цитирует Дронова Russia-Hockey.