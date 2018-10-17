«Питтсбург» — «Ванкувер» — 2:3 ОТ. «Вегас» — «Баффало» — 4-1. Видеообзоры матчей

«Питтсбург Пингвинз» принимал на домашнем льду «Ванкувер Кэнакс» и уступил в овертайме – 2:3 (1:2, 0:0, 1:0, 0:1).

Победную шайбу в овертайме забросил Брок Бёзер. В составе «Ванкувера» 2 очка (0+2) записал на свой счёт Тим Шаллер. Николай Голдобин результативными действиями не отметился.



Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 19 минут 5 секунд, нанёс 3 броска и отметился голевой передачей при показателе «-1».

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор лучших моментов матча.

«Вегас Голден Найтс» встречался с «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра прошла в Парадайсе на «Ти-Мобайл Арене» и закончилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.

Самым результативным игроком встречи стал нападающий «рыцарей» Вильям Карлссон, который записал на свой счёт 3 (1+2) балла за результативность. Дубль оформил форвард Джонатан Маршессо. Двумя результативными передачами отметился Райлли Смит. Голкипер хозяев Марк-Андре Флёри отразил 26 бросков.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор лучших моментов матча.