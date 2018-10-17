Минское «Динамо» на своём официальном сайте объявило об изменениях в составе. Нападающий Виктор Бовбель покинул минское «Динамо», два игрока командированы в «Юность».

Напомним, неделю назад Бовбель заключил с белорусским клубом пробный контракт, согласно которому мог сыграть в КХЛ три матча. Он выходил на площадку в поединках с «Локомотивом», «Северсталью» и московским «Динамо». В среднем проводил на льду одну минуту 10 секунд. 20-летний нападающий возвращается в солигорский «Шахтёр».

Защитник Дмитрий Знахаренко и нападающий Александр Когалев командированы в «Юность-Минск». Сегодня фарм-клуб «зубров» проведёт заключительный матч в хоккейной Лиге чемпионов с финским ТПС из Турку. Встреча пройдёт на «Чижовка-Арене».