Экс-защитник «Автомобилиста» Александр Щемеров продолжит карьеру в Финляндии

Защитник Александр Щемеров нынешний сезон проведёт в финском клубе «Пеликанс», информирует пресс-служба «Автомобилиста».



Действующий контракт с игроком расторгнут, но права на него в Континентальной хоккейной лиге остаются за клубом из Екатеринбурга. 21-летний хоккеист провёл 102 матча в рамках КХЛ, забросил две шайбы и отдал 6 голевых передач при показателе полезности «-9» и 20 минутах штрафного времени.



В сезоне-2017/18 хоккеист выходил на лёд 17 раз в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Он набрал 1 (1+0) очко, проводя в среднем за игру чуть меньше семи минут. В плей-офф Щемеров появился в одном матче, но не сумел отметиться результативными действиями за 57 секунд, проведённых на площадке.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ