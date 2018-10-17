Клинкхаммер: «Салават Юлаев» на ходу, «Ак Барс» ждёт непростой матч

Нападающий «Ак Барса» Роб Клинкхаммер поделился ожиданиями от принципиального матча с «Салаватом Юлаевым», который состоится завтра, 18 октября, в Казани.



«Предстоящий матч очень важен, ведь это «зелёное дерби». Игры с «Салаватом Юлаевым» всегда важны для команды, для болельщиков. «Ак Барс» играет дома, будут полные трибуны, мы не можем проиграть. Но нужно будет серьёзно подготовиться, у Уфы сейчас хорошая команда, они на ходу, много мастеровитых игроков. Будет хороший, непростой матч», — цитирует хоккеиста «Спорт Бизнес Online».



«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаева» (5:4 Б) в матче, который прошёл в Уфе 14 сентября. Перед заключительным периодом дружина Зинэтулы Билялетдинова уступала со счётом 1:4.

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