Ожиганов: после первого матча в НХЛ подумал: «Вот это да, куда я попал?»

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Игорь Ожиганов поделился эмоциями от пребывания в Канаде.



«Я уже несколько месяцев в Торонто, в городе освоился. Первое впечатление можете представить сами. Я никогда не жил в месте, где столько небоскрёбов. Такого в Москве нет. Всё оказалось крупным и очень оживлённым.



Первый матч в НХЛ? Это что-то невероятное. Я играл в ЦСКА на арене на 5500 зрителей. Из них приходило три. А стадион в Торонто на 20 тыс. болельщиков. Все люди в синем, ликуют и кричат. Тем более мы играли против «Монреаля» — это дерби. Непередаваемые впечатления! А потом посмотрел, что творилось на улице, какая толпа собралась там. И был поражён: вот это да, куда я попал?» — цитирует Ожиганова официальный сайт НХЛ.