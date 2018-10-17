Медведев: лучше пусть спады будут в начале сезона, нежели в конце

Защитник «Авангарда» Евгений Медведев назвал причины недавней неудачной серии из трёх поражений, которую «ястребы» прервали домашней победой над «Барысом» (5:3).



«В чём причина неудачной серии, которая была перед игрой с «Барысом»? Думаю, здесь сказалась совокупность нескольких факторов. И невезение, и наши ошибки. Мы где-то не до конца отработали на «пятаке», не полностью выполняли задание на игру. Вроде во всех этих компонентах недочёты были небольшие, но в совокупности это сказалось на результатах.



Главный вывод — это то, что лучше пусть такие спады будут в начале сезона, нежели в конце. Все допускают ошибки. Но для этого и существует регулярный чемпионат, чтобы подготовиться к плей-офф, проанализировать и исправить недочёты, которые выявляются в неудачных играх. Над всеми этими моментами надо работать, чтобы решать серьёзные задачи в КХЛ», — цитируют Медведева «Известия».

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