Сергей Шумаков сообщил, что травмировал руку

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Сергей Шумаков повредил руку. Об этом спортсмен сообщил в своём «инстаграме».

Травма Сергея Шумакова Фото: «инстаграм» Сергея Шумакова

«Наигрался», — подписал снимок российский форвард.



27 августа Шумаков расторг контракт с московским ЦСКА, который сохранил права на хоккеиста в КХЛ. Форвард, выведенный из состава москвичей в финале Кубка Гагарина, требовал обмена, однако руководство «армейского» клуба не смогло найти ему вариант в КХЛ. В итоге контракт с хоккеистом был расторгнут по инициативе игрока.



В этом сезоне Шумаков провёл пять матчей в Американской хоккейной лиге в составе «Херши» и отметился двумя результативными бросками при показателе полезности «+1» и двух минутах штрафного времени.

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