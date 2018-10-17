«Медвешчак» подтвердил переход Николая Лемтюгова и Ивана Лисутина

Нападающий Николай Лемтюгов и голкипер Иван Лисутин перебрались в «Медвешчак», информирует пресс-служба хорватского клуба. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

Фото: Официальный сайт ХК «Медвешчак»

32-летний форвард и 31-летний вратарь подписали контракты с хорватским клубом до конца сезона. Лемтюгов в межсезонье проходил просмотр с «Северсталью», но так и не заключил полноценного контракта, а последним местом работы Лисутина было «Торпедо».



«Медвешчак» после четырёх лет в КХЛ вернулся в Австрийскую хоккейную лигу (EBEL). В прошлом сезоне команда из Загреба заняла шестое место в регулярном чемпионате, а в плей-офф дошла до четвертьфинала. Кроме Лемтюгова и Лисутина в составе хорватов нет ни одного россиянина, но при этом есть легионеры из Чехии, Словении, Швеции, Финляндии, Норвегии, США и Канады.