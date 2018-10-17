Нападающий «Оттавы» Брэди Ткачук пропустит месяц из-за разрыва связки

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук выбыл из строя примерно на месяц, сообщает пресс-служба канадского клуба.



19-летний хоккеист порвал связку на ноге, он пропустит ближайшие матчи с участием своей команды.



В нынешнем сезоне сын знаменитого форварда Кита Ткачука провёл четыре матча в регулярном чемпионате и набрал 6 (3+3) очков при показателе полезности «+5» и четырёх минутах штрафного времени.



В августе 2018 года нападающий, выбранный под общим четвёртым номером последнего драфта Национальной хоккейной лиги, заключил трёхлетнее соглашение.



18-летний игрок набрал 31 (8+23) очко в 40 играх в прошлом сезоне за Бостонский университет. Форвард также сыграл главную роль в юниорской команде США на чемпионате мира, набрав 12 (3+9) очков в семи играх.

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