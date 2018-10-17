Матчи КХЛ 18 октября начнутся с минуты молчания в память о жертвах в Керчи

Девять матчей регулярного чемпионата КХЛ 18 октября начнутся с минуты молчания в память о жертвах в Керчи, информирует пресс-служба организации.



Сегодня, 17 октября, в колледже произошёл взрыв. По последним данным, в результате происшествия 19 человек погибли, около 50 человек находятся в больнице с повреждениями разной степени тяжести.



В колледже взорвалась бомба, которая была начинена металлическими предметами. Также нападавший открыл огонь из ружья по учащимся и сотрудникам колледжа. В нападении подозревается ученик учебного заведения, который впоследствии покончил с собой.



На данный момент в Керчи объявлен режим чрезвычайного положения, все учебные заведения и детские сады закрыты. В Крыму объявлен трёхдневный траур.

Континентальная хоккейная лига выражает соболезнования родным и близким погибших во время трагедии в политехническом колледже города Керчь.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ