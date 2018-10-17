«Адмирал» отзаявил нападающего Семёна Валуйского

«Адмирал» расстался с нападающим Семёном Валуйским, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



Клуб из Владивостока отзаявил 27-летнего форварда. В этом сезоне Валуйский провёл 10 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, но не сумел отметиться результативными действиями. Кроме того, хоккеист заработал четыре минуты штрафа и показатель полезности «-1», проводя на льду 10 минут 8 секунд за игру.



Валуйский провёл 374 матча в рамках КХЛ, забросил 46 шайб и отдал 42 результативные передачи при показателе полезности «-28». Ранее он выступал за «Ладу», «Торпедо» и новокузнецкий «Металлург».



В настоящий момент «Адмирал» располагается на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. Ближайший матч в КХЛ подопечные Сергея Светлова проведут 18 октября в Ярославле с местным «Локомотивом».

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