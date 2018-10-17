Торнтон: моё возвращение — вопрос ближайших дней

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон отметил, что его возвращение в строй после травмы состоится в течение ближайших дней.



«Возможно, выйду на лёд в ближайшем матче. Надо, чтобы в течение ближайших часов всё было хорошо. Пока колено выглядит замечательно. Не знаю, как долго мне ещё сидеть на антибиотиках, но чувствую себя хорошо. Опухоль прошла.



Думаю, моё возвращение в состав — вопрос ближайших дней. Вчера сдал кровь на анализ. Дождёмся результатов, посмотрим, что будет с коленом в течение ближайших часов, потому что я его впервые так нагрузил. Так что это вопрос ближайших дней», — цитирует Торнтона официальный сайт НХЛ.



39-летний Торнтон порвал передние и крестообразные связки левого колена 2 апреля 2017 года. Он вернулся через две недели и провёл последние четыре матча серии первого раунда плей-офф с «Эдмонтон Ойлерз» (2-4). 24 апреля 2017 года ему была проведена операция.



В прошлом сезоне канадец набрал 36 (13+23) очков в 47 матчах, после чего 23 января порвал передние и крестообразные связки в правом колене. Через два дня ему была проведена операция.

Дебур: Торнтон себя обязательно поставит в состав, а у меня есть сомнения