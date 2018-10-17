Ожиганов: даже на 50 процентов не представлял того, что может оказаться в НХЛ

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Игорь Ожиганов поделился эмоциями от пребывания в НХЛ. Российский хоккеист проводит первый сезон в Северной Америке.



«Вообще мне в Торонто безумно нравится. Я даже на 50 процентов не представлял того, что может оказаться здесь, в НХЛ, как тут работают люди, начиная с персонала и заканчивая первой звездой команды, как все пашут, как организован рабочий процесс.



Когда зашёл в раздевалку перед последним выставочным матчем с «Детройтом», поймал себя на мысли, что будто в музей попал: всё светится, всё красиво, разные кубки стоят. Завораживающее зрелище», — цитирует Ожиганова официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В этом сезоне Ожиганов провёл пять матчей в регулярном чемпионате и не сумел отметиться результативными действиями.