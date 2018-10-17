Один из фаворитов драфта НХЛ Подколзин провёл первый матч в ВХЛ

Нападающий Василий Подколзин провёл первый матч в Высшей хоккейной лиге. Хоккеист вышел на лёд в составе СКА-Невы в домашней игре с «Сарыаркой» (4:2) и провёл 12 минут 37 секунд, отметившись двумя бросками в створ ворот.



Ранее 17-летний Подколзин, который занял 4-е место в рейтинге драфта-2019 от TSN, выступал только в Молодёжной хоккейной лиге.



Форвард юниорской сборной России Василий Подколзин стал лучшим снайпером и лучшим бомбардиром по итогам завершившегося летом Кубка Глинки — Гретцки. Хоккеист набрал в 5 матчах 11 (8+3) очков, серьёзно повысив свои позиции в рейтингах скаутов.

Россияне стали обладателями бронзовых медалей соревнований, переиграв в матче за 3-е место сборную США — 5:4. Подколзин принял активное участие в победе россиян, забросив третью и четвёртую шайбы своей команды.