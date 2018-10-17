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Один из фаворитов драфта НХЛ Подколзин провёл первый матч в ВХЛ

Один из фаворитов драфта НХЛ Подколзин провёл первый матч в ВХЛ
Хоккей / ВХЛ

Нападающий Василий Подколзин провёл первый матч в Высшей хоккейной лиге. Хоккеист вышел на лёд в составе СКА-Невы в домашней игре с «Сарыаркой» (4:2) и провёл 12 минут 37 секунд, отметившись двумя бросками в створ ворот.

Ранее 17-летний Подколзин, который занял 4-е место в рейтинге драфта-2019 от TSN, выступал только в Молодёжной хоккейной лиге.

Форвард юниорской сборной России Василий Подколзин стал лучшим снайпером и лучшим бомбардиром по итогам завершившегося летом Кубка Глинки — Гретцки. Хоккеист набрал в 5 матчах 11 (8+3) очков, серьёзно повысив свои позиции в рейтингах скаутов.

Россияне стали обладателями бронзовых медалей соревнований, переиграв в матче за 3-е место сборную США — 5:4. Подколзин принял активное участие в победе россиян, забросив третью и четвёртую шайбы своей команды.

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