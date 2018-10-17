Орлов — о питании: завидую людям, которые могут позволить себе что угодно

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов рассказал об особенностях своего питания.



«Дома я, пожалуй, ем чаще, чем в ресторанах. И завтракаю, и ужинаю по возможности с семьёй. Конечно, мы ходим в рестораны, когда команда на выезде — там при всём желании ничего не исполнишь сам. Но когда мы в Вашингтоне, моя жена всегда что-то готовит и мы просто отдыхаем.



Супруга давно знает, что я люблю, и делает эти вещи хорошо. Да и быстрее получается: она спокойно приготовила, мы вместе поужинали и сели посмотреть какое-нибудь кино или сериал. Так спокойнее, особенно за день до игры. Да и просто хочется дома побыть. Ресторанов нам на выезде и так хватает.



Последние два года стал меньше есть картошку, спагетти и вообще любую пасту. Вместо этого стараюсь есть больше зелени, других овощей. За завтраком люблю гречку с молоком, овсянку или геркулесовую кашу. В хлебе тоже стал себя ограничивать. Есть люди, которые, чего бы ни съели, не поправляются. Я точно не из их числа и, может быть, даже завидую тем, кто может позволить себе что угодно», — цитирует Орлова официальный сайт НХЛ.

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