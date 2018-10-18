Овечкин вышел на 9-е место в НХЛ по числу голов в большинстве

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на девятое место в Национальной хоккейной лиге по количеству голов в большинстве.

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Россиянин отметился двумя результативными бросками в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3 ОТ), в обоих случаях он реализовал численный перевес. Теперь на счету капитана «столичных» 232 шайбы, заброшенные в большинстве, он делит 9-е место в лиге с Дино Сисарелли.

Видео первого гола Овечкина можно посмотреть в «твиттере» «НХЛ.



Впереди располагаются следующие хоккеисты: Дейв Андрейчак (274), Бретт Халл (265), Теэму Селянне (255), Люк Робитайл (247), Фил Эспозито (246), Брендан Шэнахэн (237), Марио Лемье (236) и Марсель Дион (234).

Видео второго гола Овечкина можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.