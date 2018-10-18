Илья Самсонов пропустил матч АХЛ из-за повреждения нижней части тела

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов, который на старте сезона выступает за фарм-клуб «столичных», получил травму. Об этом сообщает пресс-служба «Херши Беарз».



Россиянин пропустил матч с «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз» из-за повреждения нижней части тела. 21-летний хоккеист должен вернуться в строй со дня на день, его состояние будет оценено в течение ближайшего времени.



Самсонов проиграл все три своих матча в АХЛ после переезда в Северную Америку, в среднем он отражает 85,9% бросков при коэффициенте надёжности 4,04.



Самсонов является воспитанником «Магнитки» и выступал за основную команду с сезона-2014/15, перейдя в систему «Вашингтона» весной. В прошлом сезоне он одержал 12 побед в 26 матчах регулярного чемпионата с 92,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,31. В плей-офф провёл 5 матчей, одержав 1 победу и отразив 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,3.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19