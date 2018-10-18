Лундквист: не ожидал броска Овечкина, поэтому когда среагировал, было уже поздно

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист прокомментировал первую шайбу, которую он пропустил от капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ, закончившегося в пользу «столичных» — 4:3 ОТ.

Видео первого гола Овечкина в матче с «Рейнджерс» можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

«Я вообще не ожидал, что Овечкин бросит. Он плотно приложился по шайбе, поэтому, когда я среагировал, было уже поздно. Хотя с этим парнем надо понимать, что он может бросить откуда угодно. Не было похоже, что Овечкин бросит. Он получил передачу, а потом неожиданно нанёс бросок. Что ж, я выучил свой урок. Я сыграл против него так много раз, что уже всегда должен быть готов к чему-то подобному», — цитирует Лундквиста официальный сайт НХЛ.



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