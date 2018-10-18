Игроки «Сибири» Юкка Пельтола и Олег Пиганович восстановились после травм

Нападающий «Сибири» Юкка Пельтола близок к возвращению в строй, информирует пресс-служба новосибирского клуба.



Финский хоккеист пропустил месяц из-за травмы верхней части тела. Кроме того, оправился от повреждения и капитан «Сибири» Олег Пиганович. Предполагается, что оба хоккеиста помогут команде в предстоящем матче с минским «Динамо», который состоится 20 октября.



В этом сезоне 31-летний Пельтола принял участие в восьми матчах регулярного чемпионата и набрал 1 (1+0) очко, заработав при этом показатель полезности «-1». В среднем за матч Пельтола проводил на льду 16 минут 36 секунд.



33-летний Пиганович провёл 17 матчей в регулярном чемпионате, забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач при показателе полезности «-5».

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