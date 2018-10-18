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Александр Овечкин вошёл в число лучших игроков дня в НХЛ

Александр Овечкин вошёл в число лучших игроков дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте подвела итоги очередного игрового дня регулярного чемпионата, определив тройку главных звёзд.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Третьей звездой признан нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который отметился двумя результативными бросками в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3 ОТ). В обоих случаях россиянин реализовал численное преимущество, благодаря чему по количеству голов в большинстве вышел на 9-е место в лиге.

Второй звездой стал нападающий «Калгари Флэймз» Михаэль Фролик, который дважды поразил ворота «Бостон Брюинз» (5:2).

Первой звездой дня признан голкипер «Анахайм Дакс» Джон Гибсон, отразивший 34 из 35 бросков в игре с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1).

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