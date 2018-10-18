Овечкин – о голах в большинстве: это всё удача, мне просто везёт

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился эмоциями после победного матча с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3 ОТ). В этой игре капитан «столичных» дважды реализовал численный перевес.



«Приятно играть, когда так всё получается. Когда Кузнецов и Бекстрём так хорошо чувствуют шайбу, то могут найти меня передачей в нужное время в нужном месте. Так же как и Джонни Карлсон.



У меня снова всё заходит в большинстве? Да это всё удача, просто везёт. Про хет-трик особо не думал, но если бы получилось, я бы это принял. У меня был хороший момент, но я попал в перекладину», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Видео первого гола Овечкина в матче можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».



Россиянин вышел на 9-е место в лиге по числу голов в большинстве.