Билялетдинов: если хотите знать, почему Ткачёв не так ярок, спросите у него сами

Наставник «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящего «зелёного дерби» и рассказал о причинах, побудивших команду отправить нападающего Станислава Галиева тренироваться с фарм-клубом.

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«Галиев и Лямкин не примут участия в сегодняшнем матче с «Салаватом Юлаевым». Почему отправили Галиева в «Барс»? Там хорошие, полноценные тренировки, а не предыгровая раскатка. Поэтому буду тренироваться там.



Уфимцы провели два хороших матча с «Автомобилистом» и «Металлургом», показали хорошую игру. Грамотно сыграли в обороне, поправили свою игру. Поэтому надо готовиться к тому, что будет сложно пробивать их оборону. Надо готовиться.



То, что случилось в концовке – это случайность или системная проблема? Нет, системной проблемы нет. Не соглашусь, что мы играли два периода идеально. На пресс-конференции я уже говорил, что мы сыграли не так, как должны были. Поэтому у нас были вопросы, которые надо было исправлять.



Будет ли чаще играть Владислав Кара? Он, по-моему, достаточно играл. На сегодняшний день он, может быть, не так много играет, но мы его всегда используем.



Почему Ткачёв не так ярок, как в прошлом сезоне? Я думаю, что такие вопросы нужно задавать игроку. У меня есть своя позиция. Мы стараемся работать, выправлять положение. Но если вы хотите знать ситуацию глубже – спросите у игрока», — сказал Билялетдинов.



Матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев» состоится сегодня, 18 октября, начало – в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.