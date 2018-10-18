«Северсталь» проведёт матчи с «Автомобилистом» и «Магниткой» в ретроформе

«Северсталь» представила ретроформу, в которой проведёт два ближайших матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба череповецкой команды.

Фотографии формы, выполненной в ретростиле, можно посмотреть на странице «Северстали» в «Твиттере».



19 октября подопечные Александра Гулявцева примут на своём льду хоккеистов «Автомобилиста», которые прервали впечатляющую серию из 18 победных результатов. 21 октября череповецкая команда встретится с магнитогорским «Металлургом», который в настоящий момент замыкает первую пятёрку в таблице Восточной конференции.



«Северсталь» располагается на 11-м месте на Западе. В последних четырех матчах дружина Гулявцева потерпела три поражения и обыграла в овертайме минское «Динамо».

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