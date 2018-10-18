Лукоянов: на «зелёное дерби» всегда выходишь с удвоенным настроем

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Салаватом Юлаевым». Матч начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.



«Зелёное дерби», этим всё сказано. «Салават Юлаев» — главный раздражитель для «Ак Барса». И мы для них тоже. Каждая команда хочет выиграть. Народ приходит болеть, поэтому матчи получаются такие захватывающие. В последнее время на «зелёных дерби» точно не скучно. Выходишь с удвоенным настроем, болельщики гонят вперёд. Может, поэтому я где-то заряжен больше других.



Что случилось в концовке игры с «Йокеритом»? Это же спорт. Мы иногда тоже проигрываем. Они тоже работают, не хотят уступать. Коллапс, всё вышло из-под контроля. Проиграли, и всё, матч тот уже забыли давно. Даже не вспоминаем его. Было и было. Сегодня уже другая игра», — цитирует Лукоянова официальный сайт «Ак Барса».

Лукоянов: у «Салавата» есть только одно звено, в нём играют импортные хоккеисты