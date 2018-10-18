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Варламов: рад, что Овечкин выиграл Кубок Стэнли, он долго шёл к своей цели

Варламов: рад, что Овечкин выиграл Кубок Стэнли, он долго шёл к своей цели
Хоккей / НХЛ

Голкипер «Колорадо Эвеланш» Семён Варламов оценил победу «Вашингтон Кэпиталз» в Кубке Стэнли—2018. В финальной серии столичная команда обыграла «Вегас Голден Найтс» со счётом 4-1.

«Здорово, что «Вашингтон» стал победителем Кубка Стэнли. Такие ребята, как Овечкин, Бекстрём и Карлсон, долги шли к этой цели. Они давно выступают в лиге. У «Вашингтона» всегда была сильная и боеспособная команда, которая ставила перед собой задачу выиграть турнир, но всякий раз не получалось. Наконец всё срослось. Ребята выиграли трофей, я рад за них, так же как и за Кузнецова с Орловым», — цитирует Варламова официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Варламов защищал цвета «Вашингтона» в период с 2008 по 2011 год.

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