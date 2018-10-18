Гуськов: не совсем понятно, как Галиев сможет прибавить на тренировках в ВХЛ

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов предположил, почему форвард «Ак Барса» Станислав Галиев мог быть отправлен в фарм-клуб команды.



«Галиев образца второй половины прошлого сезона отличается от того Галиева, которого мы видим в нынешнем чемпионате. С чем это связано, наверное, сам игрок ответит. Зинэтула Хайдарович Билялетдинов, я думаю, сам понимает, что происходит.



Удивительно, за счёт чего он там сможет повысить своё мастерство? Не умаляя заслуг тренеров, отмечу, что тренировочный процесс в «Ак Барсе» больше приближен к КХЛ. Всё-таки КХЛ и ВХЛ — это две разные лиги, что ни говори. Соответственно, мы говорим о двух разных командах. Может быть, Билялетдинов не хочет, чтобы Станислав тренировался в неиграющем составе? Не совсем понятно, в чём может прибавить Галиев в «Барсе», только тренируясь», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Источник: лучший снайпер КГ-2018 тренируется с фарм-клубом «Ак Барса»