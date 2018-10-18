ЦСКА взял 28 хоккеистов на выездную серию, в рамках которой сыграет со СКА

Московский ЦСКА отправился на выездную серию, взяв 28 хоккеистов. В рамках серии подопечные Игоря Никитина сыграют с хоккейным клубом «Сочи», петербургским СКА и братиславским «Слованом».
Вратари: Ларс Юханссон, Артём Корепанов, Илья Сорокин.
Защитники: Клас Дальбек, Александр Романов, Михаил Пашнин, Мэт Робинсон, Михаил Науменков, Алексей Марченко, Андрей Ермаков, Артём Блажиевский, Никита Нестеров.
Нападающие: Иван Телегин, Антон Слепышев, Сергей Толчинский, Сергей Андронов, Янник Хансен, Павел Карнаухов, Линден Вей, Сергей Калинин, Александр Попов, Михаил Григоренко, Грег Скотт, Никита Ртищев, Константин Окулов, Максим Шалунов, Андрей Светлаков, Кирилл Капризов.
Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19